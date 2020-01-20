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«نقاط قطاف» تسدد ديون الموقوفين ماليا عبر «فرجت»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

حولت اتفاقية وقعتها المديرية العامة للسجون مع شركة stc، برنامج مكافآت «قطاف» إلى مبالغ مالية لسداد ديون الموقوفين في قضايا مالية عبر مبادرة «فرجت» التي أطلقتها وزارة الداخلية لسداد ديون الموقوفين من خلال بوابة «أبشر» الالكترونية.

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وتمكن هذه الشراكة عملاء الشركة أعضاء البرنامج من التبرع والإسهام عبر تحويل نقاط «قطاف» إلى مبالغ مالية تساعد في إنهاء الالتزامات المالية لنزلاء السجون.

وقال مدير عام السجون اللواء محمد الأسمري إن الاتفاقية ستسهم في دعم هذه المبادرة الإنسانية، عادا ذلك أنموذجا مميزا في إطار المسؤولية الاجتماعية التي نسعى من خلالها لمساعدة الموقوفين على ذمة قضايا مالية وفك كربهم وإطلاق سراحهم، داعيا أفراد المجتمع ومؤسساته إلى المشاركة في هذه المبادرة الخيرية، تجسيدا لروح التعاون التي تسود أبناء وطننا الغالي.

يذكر أن مبادرة «فرجت» دشنتها وزارة الداخلية رمضان الماضي، ضمن المبادرات التي تهدف من خلالها إلى إشراك المجتمع في مد يد العون للموقوفين في قضايا مالية، عبر منصة «أبشر» الالكترونية.