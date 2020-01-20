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5 مواجهات بالجولة 21 للأولى

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

تفتتح اليوم منافسات الجولة الـ 21 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، بـ 5 مباريات .

فعلى ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر يلتقي الثقبة الخامس مع جدة التاسع، فيما يحل حطين السابع عشر ضيفا على المجزل الـ19 على ملعب مدينة المجمعة.

ويحل القادسية الثالث ضيفا على التقدم الذي يحتل المركز الـ16 على ملعب نادي النجمة، في حين يلتقي الجبلين العاشر مع الشعلة صاحب المركز الـ11 بحائل. وفي الأحساء يستضيف النجوم نجران.