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5 مواجهات بالجولة 21 للأولى

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5 مواجهات بالجولة 21 للأولى
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- بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

تفتتح اليوم منافسات الجولة الـ 21 من دوري الأمير لأندية الدرجة الأولى، بـ 5 مباريات .

فعلى ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي بالخبر يلتقي الثقبة الخامس مع جدة التاسع، فيما يحل حطين السابع عشر ضيفا على المجزل الـ19 على ملعب مدينة المجمعة.

ويحل القادسية الثالث ضيفا على التقدم الذي يحتل المركز الـ16 على ملعب نادي النجمة، في حين يلتقي الجبلين العاشر مع الشعلة صاحب المركز الـ11 بحائل. وفي الأحساء يستضيف النجوم نجران.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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