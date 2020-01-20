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فيلم باراسايت يفوز بجائزة أفضل طاقم عمل سينمائي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - لوس أنجلوس

فاز الفيلم الكوري الجنوبي «باراسايت» بجائزة رابطة ممثلي الشاشة الأمريكية لأفضل طاقم عمل سينمائي. وتمكن باراسايت من التغلب على أفلام مثل «وانس أبون تايم إن هوليوود» و»ذا أيرش مان» و»بومشيل».

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وحاز الممثل واكين فينيكس على جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم»جوكر»، في حين حازت الممثلة رينيه زيلويجر على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم «جودي».

وعزز الممثل الأمريكي براد بيت من موقعه كأحد مرشحي الأوسكار لهذا العام، بعدما فاز بجائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم «وانس أبون تايم إن هوليوود». وفازت الممثلة لار ديرن بجائزة أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم «مارينج ستوري».

وفازت الممثلة جينفير آنستون بجائزة أفضل ممثلة في مسلسل درامي عن دورها في مسلسل «مورنيج شو»، كما حاز بطل مسلسل «جيم أوف ثرونز» بيتر دينكلاند على جائزة أفضل ممثل في مسلسل درامي. وقد أقيم الحفل مساء أمس الأول في لوس أنجلوس.