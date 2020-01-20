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جهاز لتنظيف الملابس دون غسلها

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جهاز لتنظيف الملابس دون غسلها
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- بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - سول

طرحت شركة سامسونج الكترونيكس جهاز تنظيف ملابس جديدا في الأسواق حول العالم، بما في ذلك بريطانيا وروسيا، حيث ينظف الجهاز الجديد الملابس دون الحاجة إلى غسلها.

وقالت سامسونج في بيان لها إن الجهاز الجديد يزيل باستخدام قوة الهواء والبخار والحرارة، الرائحة الناجمة عن العرق أو التبغ أو الطعام، ويمنع الروائح الكريهة والتجاعيد بالملابس، ويعد غسالة توفر الوقت والأموال.

ويعتمد الجهاز الجديد على قوة الهواء والبخار في إزالة الغبار والجراثيم، وينظف الملابس، بما يتيح عناية سهلة ومناسبة.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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