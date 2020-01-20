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انفجار أنبوب مياه في فندق يقتل 5 أشخاص

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - موسكو لقي ما لا يقل عن خمسة أشخاص مصرعهم جراء انفجار أنبوب للمياه الساخنة بفندق صغير في مدينة بيرم وسط روسيا. وأعلنت لجنة التحقيقات الفيدرالية نقل ثلاثة آخرين إلى المستشفيات لإصابتهم بحروق بالغة جراء الحادث الذي وقع الليلة قبل الماضية في الطابق السفلي من فندق «كاراميل». وأضافت اللجنة أنه جرى فتح تحقيق جنائي في الحادث وسط اتهامات بعدم الالتزام بمعايير السلامة.



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