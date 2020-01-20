شكرا لقرائتكم خبر

السودان يرحب بالمائدة المستديرة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ _ الخرطوم رحبت الحكومة السودانية بمبادرة المائدة المستديرة رفيعة المستوى التي استضافتها المملكة المتحدة والسويد ومكتب تنسيق شؤون العون الإنساني التي انعقدت في 17 يناير الحالي في لندن. وأعربت عن تقديرها لالتزام شركائها بمواصلة دعمهم للشعب السوداني، وتوسيع نطاقه ودعم جهود الحكومة لمعالجة الوضع الإنساني. وأكد محمد الشابك وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السودان التزام الحكومة بتسهيل تقديم الاستجابة الإنسانية، والتنسيق والتعاون بشكل خاص لتقديم المساعدات بفعالية إلى الفئات الأكثر ضعفا.



Advertisements

ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

كانت هذه تفاصيل خبر السودان يرحب بالمائدة المستديرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.