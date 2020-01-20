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تسليم فلل جاهزة في مشروع إسكان تيماء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - تبوك

سلم محافظ محافظة تيماء سعد السديري عددا من الفلل الجاهزة في مشروع إسكان محافظة تيماء بمنطقة تبوك، الذي يوفر 388 وحدة، بحضور مدير عام فرع وزارة الإسكان بالمنطقة المهندس إسماعيل المسعودي، وعدد من مسؤولي الجهات الحكومية في المحافظة.

ويأتي هذا المشروع من بين المشاريع الجاهزة التي يوفرها برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان، والتي تتوزع في مختلف المحافظات على مستوى جميع مناطق المملكة ضمن مجموعة من الخيارات الأخرى التي يوفرها البرنامج وتشمل الوحدات السكنية تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين، والأراضي المجانية، وإمكانية شراء الوحدات السكنية الجاهزة، والبناء الذاتي، وذلك بالاستفادة من القرض العقاري المدعوم بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.

وأعلن برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان عن مستهدفاته لعام 2020، بينها ضخ 100 ألف وحدة سكنية جديدة بالشراكة مع المطورين العقاريين بقيمة 65 مليار ريال، فيما يستهدف تطوير 72 مخططا جديدا توفّر أكثر من 90 ألف قطعة أرض؛ إذ يجري العمل مع 79 مقاولا مؤهلا لتنفيذ أعمال البنية التحتية بقيمة تتجاوز 5.2 مليارات ريال، فيما سلم نحو 90 ألف قطعة أرض في مختلف مناطق المملكة خلال عام 2019، من بين 137.906 قطع أراضي وفرها للحجز الكترونيا ضمن 146 مخططا، إذ تأتي هذه الخطوات في إطار توفير خيارات أكثر للمواطنين تمكنهم من الحصول على المسكن الملائم الذي يلبي رغباتهم، بما يرفع من نسبة التملك السكني إلى 70% بحلول عام 2030، وفقا لمستهدفات برنامج الإسكان.