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القبض على عصابات تهريب مرتبطة بإيران

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القبض على عصابات تهريب مرتبطة بإيران
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- بواسطة أيمن الوشواش - مكة - عدن

كشفت الأجهزة الأمنية اليمنية، عن ارتباط عصابات تهريب المخدرات التي تتبع قيادات عليا في الميليشيات الحوثية الانقلابية، بالحرس الثوري الإيراني.

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وأكد مدير البحث الجنائي في مأرب العقيد حسين الحليسي، أن تجارة الحشيش ترتبط ارتباطا مباشرا بالقيادات العليا للميليشيات الحوثية المتمردة. وأشار إلى أن التحقيقات كشفت عن ارتباط عصابات التهريب بالحرس الثوري الإيراني، إذ تستورد عصابات تابعة لها كميات المخدرات من أفغانستان، إلى مناطق تواجد الميليشيات الحوثية في اليمن.

وأوضح في تصريح نشره الموقع الرسمي للجيش اليمني، أن كل ما تم ضبطه في طرق المحافظة بالأعوام السابقة من مخدرات تعود لهذه العصابات المرتبطة بالحوثيين، قائلا: «إن عصابات التهريب تتخذ من مناطق عبور أخرى، مستغلة الصحاري الممتدة باتجاه مناطق سيطرة الميليشيات».

بدوره ذكر قائد قوات الأمن الخاصة في مأرب العميد عبدالغني شعلان، أن عصابات التهريب تستخدم النساء والأطفال في تهريب المخدرات، لافتا إلى أن هذه الممارسات تضاف إلى انتهاكات الميليشيات.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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