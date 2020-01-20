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إعدام 10 مسلحين في بنجلاديش

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ _ دكا

أعلن مسؤولون أمس صدور أحكام بالإعدام بحق عشرة مسلحين من جماعة محظورة، لتنفيذهم هجمات تفجيرية على تجمع سياسي حاشد، خلفت خمسة قتلى في دكا قبل نحو عقدين.

وقال محامي الادعاء، صلاح الدين هاولدر، إن إحدى محاكم دكا أصدرت العقوبة بحق أعضاء فصيل بنجلاديش من حركة الجهاد الإسلامي، حيث قالت إنه جرى إثبات المزاعم ضدهم بما لا يدع مجالا للشك. وأضاف أن المحكمة أمرت بإعدام المسلحين شنقا.

وقتل خمسة أشخاص وأصيب العشرات بعد الهجمات على التجمع الذي نظمه الحزب الشيوعي البنجلاديشي.