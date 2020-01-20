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عقود لصيانة شبكات الإنارة والأنفاق بمكة والمشاعر المقدسة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

في خطوة تهدف إلى المحافظة على شبكات الطرق والإنارة بالعاصمة المقدسة ورفع كفاءتها وتطويرها بشكل مستمر، أبرمت أمانة مكة عقدا لتشغيل وصيانة شبكات الإنارة للحدائق بمواقع متفرقة، مع إحدى الشركات الوطنية المتخصصة في مجال شبكات الإنارة، بقيمة إجمالية بلغت 8.894.424 ريالا ولمدة 36 شهرا ميلاديا، وذلك بعد أن تم طرح عملية التشغيل والصيانة في منافسة عامة.

واشتمل العقد على تقديم المواد والمعدات والعمال وجميع الأدوات اللازمة لتنفيذ إتمام تشغيل وصيانة الأعمال المبينة في العقد، وكذلك الأعمال الموقتة والإضافية والتكميلية والتعديلات التي يطلب من المقاول القيام بها وفقا لشروط العقد ووثائقه.

كما أبرمت الأمانة عقدا لصيانة الأنفاق بمواقع متفرقة بمكة والمشاعر المقدسة، بقيمة إجمالية بلغت 8.938.923 ريالا، إضافة إلى توقيع عقد لتأمين مستلزمات الجسر المعدني بحي الملاوي، بقيمة إجمالية بلغت 3.476.025 ريالا.