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إغلاق 21 محلا مخالفا جنوب جدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - جدة

في مسعى لضبط الأسواق والمرافق العامة والقضاء على المظاهر السلبية من التشوه البصري، أغلقت بلدية الجنوب الفرعية في جدة 21 محلا، وأنذرت 25 أخرى من أصل 53 زيارة ميدانية.

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وأفاد رئيس بلدية الجنوب الفرعية تركي الذروي بأن الفرق نفذت جولات تفتيشية متنوعة، مبينا أن المحال المستوفية للشروط سبعة، وأن المخالفات تنوعت بين تدني النظافة العامة، وإهمال تغطية أوعية النفايات، وإهمال تجديد الرخص وعدم التقيد بالزي.

وأضاف أن الفرق التابعة ممثلة في قسم المباني أنذرت 26 موقعا، لافتا إلى أنه تم رفع 176 طنا من المخلفات ذات الأحجام الكبيرة.

وأوضح أنه جرى إشعار أربعة مواقع تخص اللوحات الإعلانية لتصحيح وضعها.