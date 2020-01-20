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القطيف تتخلص من 500 ملصق مخالف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الدمام أسفرت الحملة الميدانية التي تستهدف إزالة الملصقات العشوائية من الأماكن والممتلكات العامة في محافظة القطيف، عن إزالة نحو 590 ملصقا وإعلانا مخالفا في جميع أحياء المحافظة. وأكد رئيس البلدية المهندس محمد الحسيني أن وضع الملصقات والإعلانات العشوائية على اللوحات الإرشادية المرورية أو أسماء الشوارع وأعمدة الإنارة يمثل خطورة كبيرة على مستخدمي الطرق، نظرا لما تسببه هذه الملصقات من طمس وإخفاء المعلومات الموجودة على اللوحات الإرشادية، إضافة إلى كونها تشوه المظهر العام للمحافظة. وأوضح أن البلدية تسعى إلى الحد من الظاهرة السلبية، منوها بأن كثيرا من الجهات الإعلانية تلجأ إلى وضع مواد لاصقة يصعب إزالتها أو تبقي أثرا يشوه المرافق العامة بعد إزالة الملصق، لافتا إلى أن الإجراءات النظامية ستتخذ ضد المخالفين، داعيا الجهات والمؤسسات وأفراد المجتمع إلى الالتزام بعدم تركيب اللوحات والملصقات في الأماكن العامة بشكل عشوائي.



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