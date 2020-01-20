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6 موضوعات في ندوة مستقبل الإحصاءات الاقتصادية لمنطقة الإسكوا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

تستضيف المملكة ممثلة في الهيئة العامة للإحصاء اليوم في الرياض ندوة (مستقبل الإحصاءات الاقتصادية لمنطقة الإسكوا)، بحضور أعضاء المنظمة، وعدد من المتخصصين في الأمم المتحدة، ومركز الإحصاء الخليجي، والمهتمين والأكاديميين، وممثلي الأجهزة الحكومية.

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وتناقش الندوة 6 موضوعات، تتمثل في: النظام السريع للاستجابة ذي الصلة بالإحصاءات الاقتصادية، ومستقبل الإحصاءات الاقتصادية بالمملكة، والتحول المؤسسي والأساليب الجديدة، والخدمات والأدوار، وكيفية أن يكون الإحصائي الاقتصادي ذا صلة وسريع الاستجابة، وإعادة بناء الإحصاءات الاقتصادية في البلدان الخارجة من الصراعات.

وتعد (الإسكوا) إحدى اللجان الإقليمية الخمس التي أنشأتها الأمم المتحدة لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي حددها ميثاق الأمم المتحدة من خلال تعزيز التعاون والتكامل بين بلدان كل منطقة من مناطق العالم.

6 موضوعات