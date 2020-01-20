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الإطاحة بمواطنين يتباهون بتعاطي المخدرات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض قبضت الجهات الأمنية على أربعة مواطنين بالرياض ظهروا في مقطع فيديو يتباهون بتعاطي الحبوب المخدرة وشرب المسكر. وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أنه وبالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يظهر من خلاله تعاطي مجموعة من الأشخاص للحبوب المخدرة وشرب المسكر والتباهي بها وعرضها، غير آبهين بالعواقب، أسفرت نتائج المتابعة الأمنية عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هوياتهم والقبض عليهم، إذ اتضح أنهم أربعة مواطنين تراوحت أعمارهم بين العقدين الثاني والرابع من العمر، حيث جرى إيقافهم واتخذت بحقهم جميع الإجراءات النظامية.



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