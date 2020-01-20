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بدء التسجيل في برامج الماجستير بجامعة نجران

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - نجران

تبدأ جامعة نجران اليوم استقبال طلبات التسجيل في عدد من برامج الماجستير، والذي يستمر عشرة أيام.

وأوضح عميد الدراسات العليا بالجامعة، الدكتور محمد عسيري، أن القبول خصص في برامج الماجستير بالتربية الخاصة في مسارات صعوبات التعلم، المناهج وطرق التدريس، الحديث وعلومه، الفقه للبنين والبنات، فيما خصصت برامج الرياضيات ورياض الأطفال، واللغة الإنجليزية التطبيقي للبنات فقط، وبرنامج فيزياء المواد المتقدمة للبنين فقط.