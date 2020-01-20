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«مبادرات مسك» ينقل تجاربه في مواجهة تحديات المستقبل إلى دافوس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - دافوس

يعرض مركز المبادرات بمؤسسة محمد بن سلمان الخيرية «مسك الخيرية» في المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» تجاربه ومبادراته في مواجهة تحديات المستقبل وابتكار الحلول، وما قدمه من برامج تمكين في مختلف المجالات.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تتجه فيه أنظار العالم نحو المملكة التي ترأس هذا العام اجتماعات قمة دول مجموعة العشرين (G20).

وتمتد مبادرات المؤسسة إلى الساحة الدولية بحضورها للعام الثالث على التوالي في المنتدى، إذ تتضمن مشاركتها مجموعة من الفعاليات، منها جناح تقدم فيه محتوى تفاعليا للحضور بشكل عام والقيادات الشابة بشكل خاص، حول القضايا العالمية في 2020 لمناقشتها في منتدى مسك العالمي، الذي ينظمه «مركز المبادرات» سنويا في الرياض ويستضيف قادة ومؤثرين عالميين لمناقشة الاقتصاد المعرفي وتمكين رواد الأعمال. كما يشمل الجناح مساحة للحوارات الثنائية بين حضور دافوس، بعد أن قدم مركز المبادرات عبر منتدى مسك العالمي برامج عالمية حول صناعة العمل في المستقبل وتمكين الشباب في مختلف المجالات، ولا سيما الريادية منها والابتكارية.

وجهز مركز المبادرات مساحة ثقافية بمحتوى رقمي تفاعلي أطلق عليها «المقهى السعودي»، حيث يتعرف الحضور من مختلف الثقافات خلال منتدى دافوس على الثقافة السعودية ومجتمعها، وتعرض لهم نبذة عن مبادرات «مسك الخيرية» ودورها في تمكين الشباب، في تجربة تحاكي الفعاليات التي يقدمها مركز المبادرات في المؤسسة عبر برامجه المختلفة.

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ويمنح المقهى الحضور فرصا متعددة لعقد اتفاقيات مشاركة أو مساهمة في أي من مبادرات المؤسسة المختلفة في مجالات الأعمال والثقافة والتنقية والإعلام.

كما ينظم مركز المبادرات حفل استقبال لأكثر من 100 من كبار الشخصيات المشاركة في دافوس، تجري فيه محادثات مشتركة بين الحضور والمشاركين في الجلسات، إذ تقدم لهم المؤسسة فرصة لتبادل الخبرات والحلول الممكنة للتحديات الدولية.

وتؤكد المملكة على الموقف القيادي في دعم الشباب، ليس على المستوى المحلي فحسب، بل يمتد دعمها إلى شباب العالم، إذ وقعت السعودية والمنتدى في 2019 مذكرة تفاهم تهدف إلى وضع إطار للتعاون في جوانب متعددة وذات أهمية على المستوى العالمي، وتعزم على الاستمرار في تفعيل حضورها لتحقيق الأهداف العالمية المشتركة لمواجهة التحديات.

وتؤكد مشاركة «مسك الخيرية» على أهدافها التي سعت إليها منذ انطلاقها، حيث قدمت في النسخة الماضية من المنتدى في 2019 ممثلة في «منتدى مسك العالمي» عددا من حلقات النقاش التي تناولت الدور الذي يقدمه الشباب في بناء واقع اقتصادي أفضل للعالم، وإيجاد التأثير في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز دور رواد الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بمشاركة متحدثين عالميين.

ويشارك مركز المبادرات خبرته مع حضور المنتدى في تمكين الشباب، وإيجاد الفرص لإيجاد حلول الذكاء الصناعي لمواجهة التحديات الاقتصادية، وكيف أسهم عبر مبادراته المختلفة في بناء بيئة صديقة لريادة الأعمال على المستويين المحلي والعالمي.

ويمكن مركز المبادرات المهتمين من المشاركين في المنتدى من استكشاف فرص التعاون مع المؤسسة، وبناء علاقات شراكة وتعاون دولي لتوسيع دائرة تأثير مبادراتها وتمكين أكبر عدد من الشباب.