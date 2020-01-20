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إزالة مبان متداخلة مع وادي المنسك بعسير

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - أبها

أزالت أمانة منطقة عسير نحو 952 م2 من التعديات الواقعة في وادي المنسك بمدينة أبها وأبعدت جميع ما يتعارض مع الوادي.

وأوضح مدير عام الرخص والرقابة الشاملة الدكتور محمد العاوي أن الأمانة نفذت خطتها للمرحلة الرابعة في مواصلة أعمال إزالة التعديات على المواقع الحرجة في الوادي، وذلك لتوسعة مجاري السيول وإنشاء الجسور والعبارات لدرء مخاطر السيول، استنادا إلى توجيهات أمير منطقة عسير تركي بن طلال الذي يحرص على تنفيذ المشروعات وفق خططها الزمنية واستكمالها في الوقت المحدد.

وأكد مدير الرقابة الفنية بالأمانة المهندس محمد الخيري أنه جرى تشكيل فرق عمل لتواصل أعمال الإزالة للمباني المتداخلة مع وادي المنسك ضمن مرحلته الرابعة، والتي تعد منطقة حرجة جدا في أوقات الأمطار وتدفق السيول، مشيرا إلى وضع خارطة طريق لتحرير المساحة المتبقية لوادي المنسك.