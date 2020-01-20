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عدن - ياسمين التهامي - كشف المخترع شيام شوراسيا من معهد ”أشوكا“ للتكنولوجيا في الهند، عن مجموعة من الأدوات النسائية التي تم تصميمها بحيث تكون مزودة بسلاح مخفي لا يلاحظ، يمكن استخدامه في حالات التحرش والدفاع عن النفس.

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وداعا للتحرش وحالات الاغتصاب.. مخترع يصمم أدوات نسائية مسلحة لحماية أجساد النساء! (فيديو + صور)



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وعرض المخترع مجموعة من حقائب اليد النسائية وعبوات أحمر الشفاه والأحذية، وقد تم دمج أسلحة صغيرة بشكل أو بآخر، ضمن هيكلها، وذلك كوسيلة لحماية النساء من عصابات الاغتصاب والقتل في البلاد.

وذكرت صحيفة ”ميرور“ البريطانية، أن ”شوراسيا وهو من مدينة فاراناسي شمال الهند، طوّر الأدوات النسائية الأمنية والتي تشبه أدوات التجسس في أفلام هوليوود البوليسية ببنادق مدمجة“.

وقال وزشوراسيا في حديثه مع وسائل إعلامية هندية: “ بعد رؤية ارتفاع جرائم القتل والاغتصاب ضد المرأة في الهند، أردت تطوير بعض المنتجات من أجل سلامة النساء“، لافتا إلى أن ”المنتجات ليس الهدف منها القتل، وإنما لردع أي شخص يحاول الاعتداء على النساء“.

وشرح أنه ”صمم بندقية أحمر الشفاه لتكون طريقة مبتكرة من أجل سلامة المرأة وإبعاد مهاجم محتمل عليها بدلا من إطلاق النار عليه، وذلك من خلال الضغط على زر بندقية أحمر الشفاه والمرتبط بخاصية (بلوتوث)، حيث سيتصل على الفور برقم الطوارئ، وتحديد موقعها إلى خدمة الطوارئ حتى تتمكن الشرطة من الوصول لمساعدتها ”.