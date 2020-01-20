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عدن - ياسمين التهامي - اعتبر الرئيس الجنوبي الاسبق "علي ناصر محمد " ان مستقبل نجل الرئيس الراحل "احمد علي عبدالله صالح مرهون بطبيعة الصراع والتحالفات الإقليمية والدولية في اليمن والتوافق مستقبلًا على من يحكم أو يشارك في الحكم.

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الرئيس الأسبق “علي ناصر محمد“ يفجر مفاجأة بشأن علي عبدالله صالح ويكشف مصير نجله أحمد وطارق عفاش بعد الحرب!



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وفي معرض ردة على سؤال لصحيفة الفجر المصرية حول رؤيته لمستقبل أحمد علي عبدالله صالح وابن عمه طارق في اليمن اعتبر الرئيس الاسبق علي ناصر محمد انه من الصعب التنبؤ بمستقبل أحمد علي عبد الله صالح وابن عمه طارق لأن معرفتي بهما محدودة ومستقبلهما يحدده طبيعة الصراع والتحالفات الإقليمية والدولية في اليمن والتوافق مستقبلًا على من يحكم أو يشارك في الحكم.

واضاف "أنا أعرف الرئيس السابق علي عبد الله صالح أكثر من الآخرين، وهو الرجل الذي صنع نفسه بنفسه وحكم لمدة 33 عاماً بالاستفادة من علاقاته الإقليمية والدولية والرقص على رؤوس الثعابين".