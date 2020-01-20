صحة جدة تكشف سبب دود أنبوب تنفس مريضة الثغر: إنها المذنبة

كشفت “صحة جدة”، عن مسبّبات “الدود” الذي خرج من أنبوب جهاز التنفس لمريضة ترقد في مستشفى الثغر بجدة؛ مؤكدةً أنه بعد تأكيد النتائج والتحاليل المخبرية تبيّن أنها يرقات الكيسة المذنبة، وهي من مسبّبات الديدان الشريطية التي تُصيب الجهاز العصبي المركزي والعضلات والجلد والرئة.

تفصيلاً؛ قالت “صحة جدة” في ردّها على حالة المريضة: “نؤكّد أن اللجنة الطبية وبعد تأكيد النتائج والتحاليل المخبرية اللازمة للطفيليات الموجودة بالمريضة تبين أنها يرقات الكيسة المذنبة (CYSTICERCOSIS) وهي من مسبّبات الديدان الشريطية وهذه الطفيليات تصيب الجهاز العصبي المركزي والعضلات والجلد والرئة وهي المسبب الرئيس لدخول المريضة في غيبوبة وفشل في وظائف الجسم وتوقف القلب؛ حيث تظهر مثل هذه الحالات نتيجة تناول الغذاء والماء الملوّث”.

وأضافت وفقا لموقع سبق: “هذه الطفيليات ظهرت عند سحب السوائل عن طريق جهاز الشفط التنفسي من قِبل الكارد التمريضي في قسم الطوارئ في المستشفى خلال الـ 24 ساعة الأولى من دخولها المستشفى وبوجود ذوي المريضة؛ وهي حالياً تحظى برعاية طبية من قِبل استشاريين وكادر تمريضي متخصّص وعلى مدار الساعة”.

وتابعت “صحة جدة” في معرض ردّها: “وضع الحالة الآن على جهاز تنفس صناعي وعلى جرعات طبية مكثّفة وهي حالة غير مستقرة لكي يتم نقلها من قسم الطوارئ؛ حيث تتابع حالتها الصحية أولاً بأول من قِبل أطباء العناية المركزة؛ إضافة إلى الفريق الطبي المعالج وكادر التمريض بشكل مستمر وتتلقى الرعاية الطبية اللازمة وفق الأعراف المعمول بها طبياً”.