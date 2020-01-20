خادم الحرمين يستقبل الأمراء ومفتي عام المملكة والعلماء وجمعا من المواطنين

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أصحاب السمو الأمراء، ومفتي عام المملكة، وأصحاب الفضيلة العلماء، وجمعاً من المواطنين الذين قدموا للسلام عليه. وفي بداية الاستقبال، أنصت الجميع لتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم تشرف الحضور بالسلام على خادم الحرمين الشريفين.

حضر الاستقبال، الأمير سعد بن عبدالله بن تركي، والأمير بندر بن عبدالله بن عبدالرحمن، والأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز، وأمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود، والأمير محمد بن مشاري بن عبدالعزيز، والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، و مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز، والأمير نواف بن محمد بن عبدالله، والأمير الدكتور مشعل بن عبدالله بن مساعد، والأمير الدكتور سعود بن سلمان بن محمد، والأمير خالد بن عبدالعزيز بن مشاري، و محافظ الدرعية الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، والأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز، و المستشار في الديوان الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل، والأمير عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن مشاري، والأمير فهد بن سعد بن تركي، والأمير نواف بن سعد بن عبدالله، ونائب أمير منطقة الرياض محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن فهد بن فرحان، والأمير تركي بن عبدالله بن سعود، والأمير سلمان بن سعود بن سلمان بن محمد، والأمير سعود بن منصور بن ثنيان، والأمير خالد بن فيصل بن بندر بن خالد بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن نايف بن عبدالله بن عبدالرحمن، والأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن فيصل بن بندر بن خالد بن عبدالعزيز.