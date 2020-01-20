السعودية اليوم / 3 آلاف متدرب بكلية الاتصالات والإلكترونيات بمحافظة جدة



جدة 25 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 20 يناير 2020 م واس

بدأت كلية الاتصالات والإلكترونيات بمحافظة جدة أمس, الفصل التدريبي الثاني بانتظام جميع المتدربين عقب إجازة منتصف العام التدريبي، حيث يلتحق بها 3 آلاف متدرب في جميع التخصصات لمرحلتي الدبلوم والبكالوريوس، وتشتمل على عدة أقسام هي : تقنية الإلكترونيات ، والتحكم ، وتقنية الحاسب ، وتقنية الاتصالات.

من جانب آخر, تفقد عميد الكلية المهندس فهد بن عبود العامودي مرافق الكلية للوقوف على استعداداتها لاستقبال المتدربين, موجهاً ببذل الجهود من قبل المتدربين ومنسوبي الكلية لتقديم كل ما بوسعهم في سير العملية التدريبية على أكمل وجه، داعياً جميع المتدربين إلى الانضباط في المحاضرات والجد والاجتهاد في التدريب.

// انتهى //

19:40ت م

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