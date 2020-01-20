اجتماعي / بلدي صامطة يبحث احتياجات الأهالي من الخدمات البلدية



صامطة 25 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 20 يناير 2020 م واس

عقد المجلس البلدي لبلدية محافظة صامطة اليوم، اجتماعاً برئاسة رئيس المجلس أحمد بن محمد النجمي, وحضور أعضاء المجلس، وذلك في قاعة الاجتماعات بالمجلس.

وجرى خلال الاجتماع إقرار التقرير السنوي لأعمال المجلس للسنة المالية ٢٠١٩م، وسبل وآليات التواصل مع المواطنين عبر برامج التواصل الاجتماعي لاستقبال آراء واقتراحات الأهالي وإيجاد حلول للشكاوى.

كما خلص المجلس إلى عقد لقاءات دورية كل أربعة أشهر مع المواطنين واستقبالهم يوميا طيلة أيام العمل الأسبوعي بمقر أمانة المجلس.

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19:37ت م

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