السعودية اليوم / تقني عرعر ينظم لقاءً تعريفياً للمتدربين الجدد



عرعر 25 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 20 يناير 2020 م واس

نظمت الكلية التقنية بمدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية أمس لقاءاً تعريفياً للمتدربين المستجدين للفصل التدريبي الثاني للعام الدراسي 1441هـ.

‏وتضمن اللقاء التعريفي كلمة ترحيبية من عميد الكلية وتعريف المتدربين بأنظمة السلامة المهنية وأهميتها في بيئة العمل.

كما تعرف المتدربين المستجدين على أنظمة التدريب ونظام رايات ودليل المتدرب.

// انتهى //

19:10ت م

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