

السيح 25 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 20 يناير 2020 م واس

عقدت اللجنة الزراعية بغرفة الخرج اليوم ، اجتماعها الأول في دورتها الجديدة برئاسة رئيس اللجنة المهندس خالد الصبار ، بحضور أمين عام الغرفة المهندس منصور العماج ، وذلك في مقر الغرفة

الرئيس بمدينة السيح.

وناقشت اللجنة العديد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال من بينها مناقشة روزنامة برامج وفعاليات اللجنة لعام 2020، واتخذت اللجنة بشأنها التوصيات اللازمة.

// انتهى //

18:51ت م

0216





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / اللجنة الزراعية بغرفة الخرج تناقش روزنامة فعاليات 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.