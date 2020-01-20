السعودية اليوم / المدير العام للإيسيسكو يلتقي بالرباط ممثل مؤسسة كونراد أديناور بالمغرب



الرباط 25 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 20 يناير 2020 م واس

التقى المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، الدكتور سالم بن محمد المالك، اليوم بمقر المنظمة بالرباط، ممثل مؤسسة كونراد أديناور الألمانية بالمملكة المغربية شتيفن كروجر، لبحث آخر الاستعدادات لانطلاق "منتدى المستقبل"، الذي تنظمه الإيسيسكو في مقرها بالرباط يومي 17 و18 فبراير المقبل، بالتعاون مع المؤسسة.

وأوضح بيان صادر عن المنظمة، أن الجانبين تطرقا إلى أهمية عقد "منتدى المستقبل"، والمحاور التي سيتناولها، بمشاركة خبراء دوليين وشخصيات مرموقة في مجال الاستشراف الإستراتيجي، وممثلون عن منظمات دولية، وعن القطاع الخاص.

وأشار البيان إلى أن هذه المحاور تتمثل في أحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي واستخداماتها، واستشراف آفاق ما سيكون عليه العالم عام 2040م، إضافة إلى ورشات العمل التي سيتم تنظيمها خلال المنتدى في مجالات عمل الإيسيسكو فيما يخص التربية والثقافة والعلوم.

وأضاف بيان الإيسيسكو أن الجانبين بحثا أيضًا آفاق التعاون المستقبلية بين المنظمة ومؤسسة كونراد أديناور، في ظل الرؤية الجديدة للمنظمة، التي تتبنى الانفتاح على مؤسسات المجتمع المدني لخدمة مواطني الدول الأعضاء.

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18:50ت م

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