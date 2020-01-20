السعودية اليوم / جامعة فهد بن سلطان بتبوك تبحث سبل التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والبيئة مع شركة نيوم



تبوك 25 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 20 يناير 2020 م واس

التقى مدير جامعة فهد بن سلطان الدكتور محمد بن عبدالله اللحيدان اليوم، بمكتبة في مقر الجامعة بمدينة تبوك المدير التنفيذي للشؤون الحكومية في شركة نيوم مشاري بن مطلق المطيري.

وتم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين الشركة والجامعة فيما يتعلق بالمشاريع المستقبليه، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك، وفي مقدمتها، مجالات الطاقة المتجددة، كون هذا المجال أحد الركائز الاساسية لمشروع مدينة المستقبل نيوم، وتمنح جامعة فهد بن سلطان درجة البكالوريوس في تخصص الطاقة المتجددة كاحد اهم التخصصات التي اقرتها الجامعة حديثا، بالإضافة الى مساهمة نادي البيئة بالجامعة بالمبادرات المجتمعية، عن طريق تنفيذ الطلاب لعدد من المقترحات المتعلقة بحماية البيئة وإعادة إكثار النباتات البرية في أماكنها الطبيعية.

يذكر أن هذا اللقاء يمثل نقطة الإنطلاق لتعاون مثمر بين جامعة فهد بن سلطان وشركة نيوم.

// انتهى //

18:33ت م

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