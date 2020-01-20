السعودية اليوم / رئيس الوزراء الكاميروني يستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين



ياوندي 25 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 20 يناير 2020 م واس

التقى دولة رئيس الوزراء الكاميروني جوريف ديون انجوتي في مكتبة في مقر رئاسة الوزراء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكاميرون عبدالإله بن محمد الشعيبي.

وجرى خلال اللقاء بحث المسائل ذات الاهتمام المشترك، والخطط المستقبلية للارتقاء بمستوى العلاقة بين البلدين في مختلف المجالات.

// انتهى //

18:27ت م

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