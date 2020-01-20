السعودية اليوم / انتشال جثث 6 مدنيين في منطقة السدرة جنوب العاصمة الليبية



طرابلس 25 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 20 يناير 2020 م واس

قال المستشار الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوفاق الليبية أمين الهاشمي، إن فرق «الهلال الأحمر» انتشلت جثامين ستة مدنيين بعدما ظلت في منطقة السدرة جنوب طرابلس، لأكثر من 17 يومًا.

وأشار الهاشمي، في تصريح صحفي اليوم، إلى أن من بين القتلى امرأتين في الـ 35 و58 من العمر، إضافة إلى أربعة رجال، وقد نقلوا جميعًا إلى مركز طرابلس الطبي "دار الرحمة".

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18:22ت م

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