

الخرطوم 25 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 20 يناير 2020 م واس

انطلقت اليوم فعاليات الدورة الـ37 لمعرض الخرطوم الدولي الذي تنظمه الشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة، وذلك بحضور وزير الصناعة والتجارة السوداني مدنى عباس مدني، وسفير خادم الحرمين الشريفين علي بن حسن جعفر، والأمين العام لمنظمة الكوميسا تشيلشي كابوكي، ووالي ولاية الخرطوم الفريق ركن أحمد عبدون حماد، ووزير التجارة الصومالي عبدالله حسن، إضافة إلى أعضاء السلك الدبلوماسي بالبلاد.

وأكد وكيل وزارة الصناعة والتجارة السوداني رئيس مجلس الإدارة للشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة محمد علي عبد الله في كلمة له خلال الحفل أن موارد السودان المتعددة والموقع الإستراتيجي يمثل بوابة للدول العربية والأفريقية.

ويشارك في فعاليات الدورة التي تستمر أسبوعًا 25 دولة وأكثر من 600 شركة محلية وعالمية و15 ولاية سودانية.

// انتهى //

17:52ت م

0199





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / افتتاح الدورة الـ37 لمعرض الخرطوم الدولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.