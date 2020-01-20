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محاكمة ألماني بتهمة التجسس لصالح إيران

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د ب أ - كوبلنس 0 تبليغ

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محاكمة ألماني بتهمة التجسس لصالح إيران
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- بواسطة أيمن الوشواش - يمثل فرد بالجيش الألماني يشتبه في أنه كان يتجسس لصالح المخابرات الإيرانية أمام محكمة في مدينة كوبلنس.

وكان الرجل البالغ من العمر 51 عاما قد عمل كمترجم ومستشار جغرافي سابق بالجيش الألماني «بوندسفير» - الذي تم تداول اسمه فقط باسم عبدالحميد س - قد اعتقل قبل عام في منطقة راينلاند غرب ألمانيا.

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وقال المدعون إن المشتبه به يواجه اتهاما بالعمل لصالح جهاز مخابرات إيراني وتقديم معلومات لهذا الجهاز، كما اتهمت زوجته البالغة من العمر 40 عاما بمساعدته، ولكن لم تحتجز من قبل الشرطة.

وذكرت مجلة دير شبيجل الألمانية الأسبوعية أن الرجل كان يعمل لصالح وزارة الاستخبارات والأمن الوطني الإيرانية، وكان لديه الحق في الوصول إلى «معلومات حساسة» حول نشر القوات في أفغانستان، وتستمر المحاكمة حتى 31 مارس المقبل.

وكان المشتبه به قد اعتقل في منطقة راينلاند في يناير 2019، وأودع الحبس الاحتياطي.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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