شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تبحث تعزيز التعاون الثقافي مع ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

زار وفد ثقافي من جمهورية ألمانيا الاتحادية، وزارة الثقافة في مقرها بحي البجيري بالدرعية اليوم، حيث كان في استقبالهم نائب وزير الثقافة حامد بن محمد فايز.

وتهدف الزيارة إلى بحث وتعزيز سبل التعاون بين المملكة وألمانيا في المجالات الثقافية.

وعقد الوفد الألماني عدداً من ورش العمل مع مسؤولين من وزارة الثقافة في عدة قطاعات ثقافية،استُعرض خلالها آفاق التعاون وبحث آليات العمل المشترك.

وضم الوفد الألماني كلا من المدير العام للإدارة العامة لشؤون الثقافة والإعلام بوزارة الخارجية الألمانية أندرياس غورغن، والسفير الألماني لدى المملكة يورغ راناو، والعديد من القيادات الثقافية الألمانية منهم نائب رئيس قسم العلاقات الثقافية مع الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الألمانية باربرا فوس، ومديرة المعهد الألماني للآثار الدكتور فريديريكه فليس، ومدير متحف الفن الإسلامي بمدينة برلين الدكتور شتيفان فيبر، ومديرة متحف الشرق الأدنى القديم في برليند الدكتورة باربرا هيلفينغ، والأمين العام لمعهد جوتهيوهانيس آيبرت.