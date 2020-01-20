حساب المواطن يرد على شخص أخفى 1000 ريال من راتبه

2020-01-20

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعاد حساب متابعات الخليج 365 التأكيد على أهمية الإفصاح عن كافة مصادر الدخل الشهري وتحديث البيانات حتى لا يتوقف الدعم.

وتلقت خدمة المستفيدين في حساب متابعات الخليج 365 سؤالًا من أحد الأشخاص قال فيه : أنا مسجل في حساب متابعات الخليج 365 ومسجل لدى التأمينات علمًا بأن الأجر المسجل في التأمينات 3000 ريال لكن ما يصرف لي بعد الاستقطاعات هو 2000 ريال وقمت بإدخال هذا الرقم عند التسجيل في حساب متابعات الخليج 365. هل هناك مشكلة في ذلك أم أعيد التعديل بالرقم الأكبر؟

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ورد حساب متابعات الخليج 365 بالقول : يتم الإفصاح عن إجمالي الراتب شاملًا جميع البدلات قبل أي خصومات دون احتساب نسبة استقطاع جهة الدخل ” التأمينات/ التقاعد” ولا يتم الإفصاح عن بدل غلاء المعيشة.

وكان حساب متابعات الخليج 365 أهاب بالمستفيدين الذين أرفقوا مستندات انتهت صلاحيتها بالدخول إلى حسابهم ورفع نسخة جديدة من المستندات الحديثة قبل يوم 25 يناير الجاري حتى لا يتوقف عنهم الدعم.

وكان حساب متابعات الخليج 365 أودع الدفعة الـ26 في حسابات المواطنين يوم الخميس 9 يناير 2020 حيث بلغت قيمتها أكثر من 2.6 مليار ريال فيما تتواصل عمليات التسجيل للدفعة الـ 28 استحقاق شهر مارس المقبل.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

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