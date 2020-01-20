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2020-01-20 نائب أمير الجوف يعزي أسرة القايد بوفاة والدتهم متابعات الخليج 365 - واس قدم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف, اليوم تعازيه لأسرة القايد بوفاة والدتهم.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله منزل العزاء مناور بن عبدالمصلح القايد وابن الفقيدة طراد القايد وأبناء وأشقاء الفقيدة.

ودعا سموه للفقيدة بالرحمة والمغفرة ولذويها الصبر والسلوان.

فيما أعربت أسرة القايد عن شكرهم لسمو نائب أمير المنطقة على مشاعره الإنسانية تجاه مصابهم، داعين الله أن يحفظ سموه وأن يجزيه خير الجزاء. Advertisements تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر

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