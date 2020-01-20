يسّر يمنح حرس الحدود شهادة اعتماد البنية المؤسسية الوطنية

2020-01-20

متابعات الخليج 365 - الرياض

حصلت المديرية العامة لحرس الحدود على شهادة الاعتماد من البنية المؤسسية الوطنية في برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية يسّر. وتمكنت مديرية حرس الحدود من تحقيق هذا الإنجاز من خلال تطبيق المنهجية الوطنية للبنية المؤسسية NORA ، التي أعدها برنامج يسّر لضمان بناء خطط للتحول الرقمي بالكفاءة والفاعلية المطلوبة وباتباع المعايير والنماذج الدولية والمرجعية الوطنية. وقد تسلمت المديرية هذه الشهادة في حفل عقد بمقرها اليوم الاثنين بحضور الفريق عواد البلوي مدير عام حرس الحدود، والمهندس علي بن ناصر العسيري الرئيس التنفيذي لبرنامج (يسّر) وعدد من منسوبي المديرية والبرنامج.

وأكد الفريق عواد البلوي أن المديرية العامة لحرس الحدود قد حرصت على تبني أفضل الممارسات المتبعة في التحول الرقمي الحكومي الأمر الذي يأتي ضمن توجهاتها لتنفيذ تطلعات حكومة المملكة، حفظها الله، الرامية إلى تحقيق التطور المنشود للمجتمع السعودي بشكل عام والقطاع الحكومي بشكل خاص.

Advertisements وأشار إلى أن هذه الشهادة التي حصلت عليها المديرية تعتبر مثالًا واضحًا على العمل التشاركي لتحقيق الإنجازات والأهداف المشتركة بين الجهات الحكومية، فضلًا عن كونها دليلًا على أن المديرية تعمل وفق أحدث المعايير في مجال التحول الرقمي الحكومي، وبما يتسق مع توجيهات سمو وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، حفظه الله، الذي لا يألو جهدًا في دعم تطوير كافة القطاعات العسكرية والأمنية، ومن بينها قطاع حرس الحدود الذي يحظى منسوبوه بالدعم والاهتمام.



وقد توجه بالشكر الجزيل لفرق العمل المشتركة من المديرية و(يسّر) نظير جهودهم التي أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز، معتبرًا أن هذا الإنجاز حافزًا نحو تحقيق مزيد من النجاحات التي سترى النور في المستقبل القريب، بمشيئة الله، كما أشاد معاليه بالدور الذي يلعبه برنامج (يسّر) في دعم الجهات الحكومية في المملكة وتمكينها من المضي في مسيرة التحول الرقمي الحكومي.

من جانبه، ثمن الرئيس التنفيذي للبرنامج جهود المديرية العامة لحرس الحدود، مبينًا أن هذا الإنجاز يضاف إلى إنجازات مسيرة التحول الرقمي الحكومي في المملكة، ومشيدًا بالجهد الكبير الذي تم بذله من قبل المديرية العامة لحرس الحدود لتحقيق هذا الإنجاز الهام في التحوّل الرقمي حيث يعتبر حرس الحدود من الجهات السبّاقة في هذا المجال، كما أكد على أن برنامج (يسّر) يدعم تطبيق مفهوم البنية المؤسسية كأحد الأدوات الرئيسية في تسريع مسيرة التحول الرقمي في المملكة ورفع جودة وكفاءة الخدمات الإلكترونية، إضافة إلى زيادة العائد على الاستثمار في تقنية المعلومات والاتصالات وإلغاء الازدواجية والتكرار، لافتًا أن برنامج (يسّر) يسعى إلى تقديم الدعم الكامل للجهات الحكومية في المملكة وحثهم على تطبيق هذا المفهوم وذلك من خلال تقديم الدعم الاستشاري ووضع المنهجيات والمعايير الدولية والوطنية.

ويسهم تطبيق مفهوم البنية المؤسسية الوطنية في تمكين الجهات الحكومية في المملكة من تحقيق التكامل والمواءمة بين قطاع الأعمال وتقنية المعلومات، وتوفير معلومات دقيقة متكاملة ومؤشرات أداء للمساعدة في اتخاذ القرارات، فضلًا عن الاستخدام الأمثل للموارد وحوكمة الاستثمار في تقنية المعلومات، إضافة إلى رفع مستوى نضج الخدمات الإلكترونية التي تقدمها.

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