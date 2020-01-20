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شركات الدواجن ترفع الأسعار 12% .. اتفاق أم احتكار؟!
بدءًا من اليوم الاثنين
متابعات الخليج 365 - الرياض
تبدأ شركات الدواجن المبردة زيادة أسعار منتجاتها بنسبة تراوح بين 10 – 12.5% (بخلاف ضريبة القيمة المضافة) اعتبارًا من اليوم (الاثنين)، تزامنًا مع قرار مصانع الأعلاف الوطنية رفع قيمة منتجاتها بنسبة تراوح بين 20 – 30%، بعد قرار رفع الدعم عن مدخلات الأعلاف منذ مطلع يناير الجاري.
وعلق الكاتب الاقتصادي فهد بن جمعة على القرار بقوله: “بدءًا من اليوم.. شركات الدواجن ترفع الأسعار 12%”، هل هذا اتفاق واحتكار السوق؟ على الهيئة العامة للمنافسة تحديد الأمر.
وأضاف ابن جمعة في تغريدة عبر “تويتر”: “إن لم يكن، سوف تتقلص مبيعاتكم وتندمون على ذلك”.
وكانت مصادر أعلنت أن شركات الدواجن المبردة ستبدأ زيادة أسعار منتجاتها اليوم، بعد قرار رفع الدعم عن مدخلات الأعلاف منذ مطلع يناير الجاري.
وأوضحت مصادر ذات علاقة بشركات الدواجن أن زيادة أسعار الأعلاف بواقع 200 – 400 ريال للطن سترفع التكلفة الإنتاجية بنحو 60 – 65 هللة للدجاجة الواحدة، لافتة إلى أن إعادة تقييم الأسعار مرتبطة بالتطورات الحاصلة في السوق على صعيد الزيادة غير المتوقعة لأسعار الأعلاف.
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