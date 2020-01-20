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عدن - ياسمين التهامي - تداولت حسابات عبر وسائل التواصل الاجتماعي صورة قديمة للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يقبل فيها يد رجل كبير في السن.

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شاهد الرئيس التركي أردوغان ينحني ويقبّل يد ”زعيم الماسونية”.. ما حقيقة هذه الصورة؟!



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وزعمت حسابات تداولت الصورة بأن الرجل هو زعيم لـ"الماسونية"، من عائلة "روتشيلد" اليهودية الشهيرة.

— yousef-alalawnah يوسف علاونة (@yousef_alalawna) January 17, 2020

وشن من تبنوا هذه الرواية، وبينهم أسماء إعلامية وأكاديمية معروفة في السعودية، هجوما على أردوغان وتركيا، وكذلك الإخوان المسلمين، مؤكدين أن الصورة "تفضحهم".

وأثار ذلك حفيظة كثيرين، أوضحوا أن الرجل هو المؤرخ التركي الكبير، خليل إنالجيك، الذي توفي عام 2016 عن 100 عام، ويعد من أهم علماء التاريخ العثماني.

— عبدالله الشريف (@AbdullahElshrif) January 18, 2020

— عبدالعزيز الفضلي (@abdulaziz2002) January 18, 2020

كما أعرب مغردون أتراك عن غضبهم إزاء تلك المحاولة الجديدة لتشويه الرئيس أردوغان، لا سيما عبر استخدام صورة تحظى بأهمية كبيرة لديهم.

وعلق ياسين أقطاي، مستشار أردوغان في رئاسة حزب العدالة والتنمية، بالقول: "لا يمكن حتى تصور مدى عمق القاع الذي يسقط فيه الناس عند التلاعب بعقولهم".

— Yasin Aktay (@yaktay) January 18, 2020

— أحمد بن راشد بن سعيّد (@LoveLiberty) January 18, 2020