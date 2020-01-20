ألقت شرطة منطقة القصيم القبض على مقيمة من الجنسية السودانية، بعد دخولها لأحد الجوامع وبعثرة محتوياته ووضع مواد نجسة داخله. وقال المتحدث الإعلامي لشرطة القصيم، إن الجهات الامنية ضبطت مقيمة من الجنسية السودانية في العقد الرابع من العمر، وذلك بعد توفر الدلائل على دخولها لأحد الجوامع بمحافظة الرس وبعثرة محتوياته، ووضع مواد نجسة فيه، وسرقة مبلغ مالي وجهاز هاتف جوال من أحد الوافدين.

وأبان أنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية أقرت بما نُسب إليها، حيث جرى إيقافها واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط وافدة دخلت مسجدًا بالرس وبعثرت محتوياته ووضعت مواد نجسة فيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.