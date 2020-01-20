محامٍ: للمطلقة حق السفر مع أبنائها للخارج ولا يحق للأب الاعتراض

أوضح محامٍ أنه يحق للمرأة المطلقة طلب السفر مع أبنائها إلى خارج البلاد إذا كان ذلك يصب في صالحهم.
وقال المحامي عاصم الملا، إن الأم المطلقة أصبح يحق لها رفع دعوى قضائية أمام محكمة الأحوال الشخصية للحصول على إذن سفر لها ولأبنائها، وتوضح أسباب طلبها.
وأضاف الملا وفقاً لـ”الوطن”، أن امتلاك الأم صك حضانة يمنع القاضي من الاعتراض على سفرها إلا في حالات الخوف على الأطفال من الفقر والعوز، أو الخوف عليهم دينياً أو تربوياً أو صحياً، أو أن تكون الأم سيئة السمعة.
ولفت إلى أن إحدى القضايا التي ترافع فيها كانت دعوى طلبت فيها إحدى الأمهات سفر أبنائها للخارج من أجل الدراسة، لتصدر المحكمة حكماً لصالحها رغم رفض الأب؛ كون الدراسة في صالحهم.
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