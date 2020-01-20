بالفيديو: لماذا ارتفع سعر الهيل الهندي 90% في السوق السعودي؟

عرضت قناة العربية تقريرًا حول “الهيل” في مزارع الهيل بالهند، الذي منعت المملكة استيراده إلا بشرط واحد.

وقال مراسل العربية هاني الصفيان إن الهيل الهندي كان يباع سابقًا بـ90 ريالًا للكيلو الواحد، وحاليًّا غير متواجد في السوق إلا بنسب ضئيلة ويصل سعر البيع للكيلو إلى 160 ريالًا.

وأوضح أن المملكة تستورد 10 آلاف طن من الهيل سنويًّا، بقيمة تتجاوز 550 مليون ريال، مضيفا أن الهند تعتبر ثاني أكبر مورد للهيل إلى المملكة، لكن العام الماضي صدر بيان بعدم استيراده بسبب بقايا المبيدات، ولا يمكن الاستيراد إلا بشهادة تحليل معتمدة من مختبر معتمد للتأكد من خلو بقايا المبيدات.