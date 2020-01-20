︎ . تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو لعدد من الشبان يجاهرون بتعاطي المخدرات وشرب الخمور بالرياض .

وأظهر الفيديو الشبان وهم داخل مركبات وبحوزتهم زجاجات خمور ، فيما ظهرت أنواع أخرى من المخدرات مثل الأقراص المخدرة وكذلك الحشيش .

من جانبه صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأنه وبالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر من خلاله تعاطي مجموعة من الأشخاص للحبوب المخدرة وشرب المسكر والتباهي بها وعرضها غير آبهين بالعواقب، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية -بفضلٍ من الله- عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هوياتهم والقبض عليهم، وهم أربعة مواطنين تراوحت أعمارهم بين العقدين الثاني والرابع من العمر، حيث جرى إيقافهم، واتخذت بحقهم جميع الإجراءات النظامية.





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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. شبان يوثقون تعاطيهم للمخدرات والخمور في الرياض .. والشرطة تقبض عليهم وتكشف عن هوياتهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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