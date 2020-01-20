السعودية اليوم / وزير الدفاع الكويتي يلتقي نظيره العراقي



الكويت 25 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 20 يناير 2020 م واس

التقى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي الشيخ أحمد منصور الأحمد الصباح اليوم وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري.

وجرى خلال اللقاء بحث أهم الأمور والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى سبل تعزيز التعاون والعمل بين البلدين.

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16:47ت م

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