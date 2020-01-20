السعودية اليوم / أمانة عسير تزيل عدد من المباني المتداخلة مع وادي المنسك



أبها 25 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 20 يناير 2020 م واس

أزالت أمانة منطقة عسير أمس، حوالي 952 متراً مربعاً من التعديات الواقعة في وادي المنسك بمدينة أبها وإبعاد جميع ما يتعارض مع الوادي .

وأوضح مدير عام الرخص و الرقابة الشاملة الدكتور محمد العاوي أن الأمانة نفذت خطتها للمرحلة الرابعة في مواصلة أعمال إزالة التعديات على المواقع الحرجة في الوادي، وذلك لتوسعة مجاري السيول وإنشاء الجسور والعبارات لدرء مخاطر السيول ، استناداً إلى توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير الذي يحرص على تنفيذ المشروعات وفق خططها الزمنية واستكمالها في الوقت المحدد.

وأكد مدير الرقابة الفنية بالأمانة المهندس محمد الخيري من جانبه، أن حملة إزالة التعديات على الأودية مستمرة ،خاصة التي تشكل خطراً على الممتلكات وحياة المواطنين .

وأبان الخيري أنه جرى تشكيل فرق عمل لتواصل أعمال الإزالة للمباني المتداخلة مع وادي المنسك ضمن مرحلته الرابعة، والتي تعتبر منطقة حرجة جداً في أوقات الأمطار ، و تدفق السيول ، مشيراً إلى أنه تم وضع خارطة طريق لتحرير المساحة المتبقية للوادي المنسك .

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16:23ت م

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