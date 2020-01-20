السعودية اليوم / سمو أمير القصيم يدشن المكتبة القانونية بديوان الإمارة غداً



بريدة 25 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 20 يناير 2020 م واس

يدشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، بحضور وكلاء الإمارة غداً, المكتبة القانونية الرقمية والورقية في ديوان الإمارة بمدينة بريدة.

وتحتوي المكتبة القانونية التي سيدشنها سمو أمير القصيم على أكثر من 120 كتابًا إلكترونياً شاملاً لجميع الأنظمة والقوانين الدولية والمحلية؛ قابلة للزيادة حيث أنها تغذى بشكلٍ مستمر ومباشر من جميع ما يستجد ويسن من قوانين ومواد ولوائح قانونية جديدة.

كما تحتوي المكتبة القانونية الورقية على أكثر من 750 كتاباً ، مصنفاً ومفهرساً على أحدث تصنيف "التصنيف العشري العالمي".

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16:21ت م

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