السعودية اليوم / محافظ الخفجي يرأس الاجتماع التنسيقي لمهرجان "كلنا الخفجي" الثامن



الخفجي 25 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 20 يناير 2020 م واس

رأس محافظ الخفجي محمد بن سلطان الهزاع اليوم, اجتماعاً موسعاً مع مديري الدوائر الحكومية بالمحافظة، وذلك استعداداً لمهرجان "كلنا الخفجي" الثامن الذي سوف ينطلق في ١٠ / ٧ / ١٤٤١ هـ، ويهتم بالترفيه و السياحة والتراث الوطني في المملكة.

وأوضح المدير التنفيذي للمهرجان سطام البلوي أن الاجتماع بدأ بكلمة لمحافظ الخفجي أعرب فيها عن شكره لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه على دعمهما لإقامة المهرجان, مثنياً على دور القطاعات الحكومية والخاصة كافة في إنجاح المهرجان، منوهاً بدور شركة أرامكو لأعمال الخليج في دعم وإنجاح المهرجان و كل ما يخدم المجتمع في محافظة الخفجي.

وجرى خلال الاجتماع تقديم عرض مرئي عن المهرجان وما جرى تحقيقه في العام الماضي وعن الفعاليات التي جرى اعتمادها من قبل إمارة المنطقة الشرقية، وكيفية تنظيم المهرجان القادم والأدوار والدعم المطلوب من كل جهة حكومية.

وبيّن البلوي أنه جرى استعراض الفعاليات التي ستقام هذا العام التي تشهد نقلة نوعية من حيث جودة الخدمة وتنظيم الفعاليات وتنوعها.

// انتهى //

16:08ت م

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