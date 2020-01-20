السعودية اليوم / تقنية تنومة تقيم حفل استقبال للمتدربين الجدد



أبها 25 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 20 يناير 2020 م واس

أقامت الكلية التقنية بمحافظة تنومة ممثلة في وكالة الكلية لشؤون المتدربين اليوم، حفل استقبال وتعريف للمتدربين المستجدين في الفصل التدريبي الثاني من العام التدريبي 1440 - 1441هـ.

وبدء حفل الاستقبال بكلمة ألقاها وكيل الكلية للتدريب محمد الشهراني رحب فيها بالمتدربين, متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح في سبيل خدمة الدين ونهضة الوطن المعطاء.

عقب ذلك قدّم وكيل الكلية لشؤون المتدربين أحمد آل حموض عرضاً موجزاً لأنظمة ولوائح الكلية، تناول خلاله اهتمامات المتدربين خلال مسيرتهم التدريبية، مشدداً في الوقت ذاته على أهمية الانضباط والالتزام بكل الأنظمة واللوائح.

إثر ذلك ألقى مشرف التوجيه والإرشاد بالكلية منصور الشهري كلمة تناول خلالها أبرز المخالفات السلوكية والجزاءات المترتبة عليها، ثم تعرّف المتدربون خلال جولة على أروقة الكلية على الأقسام والمعامل والمرافق بحضور رؤساء ومدربي الأقسام.

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16:04ت م

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