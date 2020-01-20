السعودية اليوم / برنامج تدريبي بتعليم الطائف للمشرفين والمشرفات التربويات



الطائف 25 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 20 يناير 2020 م واس

أطلقت إدارة تعليم الطائف برنامجاً تدريبياً لــــ 123 مشرفاً ومشرفة تربوية للعام الدراسي 1440 - 1441هـ بمركز الطائف العلمي.

ويهدف البرنامج الذي أعدته إدارة الإشراف التربوي للبنين والبنات بشكل عام إلى تنمية المعارف والمهارات والخبرات اللازمة للمشرفين التربويون من خلال معرفتهم بالمفاهيم الأساسية للعملية الإشرافية ، ويسعى إلى تحقيق 11 هدفاً تفصيلياً ، ويستمر لمدة 10 أيام بواقع 40 ساعة تدريبية ن يتضمن العديد من ورش العمل والندوات واللقاءات التربوية.

وأهاب المدير العام للتعليم بالمحافظة طلال بن مبارك اللهيبي بالمشرفين والمشرفات التربويين إلى الحرص والمتابعة الدائمة المثمرة، والتركيز على جوانب العملية التعليمية التي تتجاوز المعلم إلى الطالب والمادة الدراسية، وصولاً إلى النهوض بالمستوى التحصيلي للطلاب والطالبات.

وأكد أن المشرف التربوي لديه مهام وأدوار مهمة تتجاوز تسجيل الملاحظات خلال متابعاته اليومية، إلى تعزيز جوانب التميز في المعلم، ومعالجة القصور فيه، موضحًا أن دور المشرف لا يقف عند المعلم، بل يتجاوزه إلى المادة الدراسية، وإدارة تدريسها، والوسائل التعليمية لها، والجهود المبذولة للارتقاء بها.

وأشار إلى أهمية خلق قنوات تواصل دائم مع المعلمين لتزويدهم بكل جديد ومفيد، مؤكدًا أهمية ذلك في النهوض بالمستوى التحصيلي للطالب، والارتقاء بالعملية التعليمية.

فيما انطلق البرنامج التدريبي في الجانب النسائي من خلال تنفيذ عدد من المحاور وورش العمل التي تضم الإشراف التربوي مفهومه وخصائصه وقواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة وكفايات المشرف التربوي، كذلك التعريف بالإشراف التربوي "أساليبه وأنواعه" وأدوات قياس الأداء والتحصيل الدراسي ولائحة التقويم والوقوف على عدد من الخبرات الإشرافية لتأهيل المشرفات، بينما يتخلل ذلك ورش عمل تدريبية.

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16:04ت م

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