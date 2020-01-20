السعودية اليوم / سمو أمير حائل يستقبل مدير شرطة المنطقة



حائل 25 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 20 يناير 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بمكتبه في الإمارة اليوم, مدير شرطة المنطقة اللواء الدكتور كتاب بن عقيلان العتيبي.

وطلع سموه خلال الاستقبال على جهود منسوبي القطاعات الأمنية، حاثًا على بذل المزيد للوصول إلى مستويات أعلى للأداء الأمني والتطويري في مختلف القطاعات.

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15:58ت م

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