السعودية اليوم / وزير الداخلية الإماراتي يلتقي وزير خارجية تشيلي



أبوظبي 25 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 20 يناير 2020 م واس

التقى الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الإماراتي اليوم في أبوظبي وزير خارجية تشيلي تيودورو ريبيرا.

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا والموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في المجالات الأمنية.

// انتهى //

15:43ت م

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