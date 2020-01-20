السعودية اليوم / أمانة العاصمة المقدسة تبرم عقود لصيانة شبكات الإنارة والأنفاق بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة



مكة المكرمة 25 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 20 يناير 2020 م واس

أبرمت أمانة العاصمة المقدسة عقداً لتشغيل وصيانة شبكات الإنارة للحدائق بمواقع متفرقة بمكة المكرمة، مع إحدى الشركات الوطنية المتخصصة في مجال شبكات الإنارة، بقيمة إجمالية بلغت 8.894.424 ريال ولمدة 36 شهراً ميلادياً، وذلك بعد أن تم طرح عملية التشغيل والصيانة في منافسة عامة.

واشتمل العقد على تقديم المواد والمعدات والعمال وجميع الأدوات اللازمة لتنفيذ إتمام تشغيل وصيانة الأعمال المبيّنة في العقد، وكذلك الأعمال المؤقتة والإضافية والتكميلية والتعديلات التي يُطلب من المقاول القيام بها وفقاً لشروط العقد ووثائقه.

كما أبرمت الأمانة عقداً لصيانة الأنفاق بمواقع متفرقة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، بقيمة إجمالية بلغت 8.938.923 ريال، إضافةً إلى توقيع عقد لتأمين مستلزمات الجسر المعدني بحي الملاوي بمكة المكرمة، بقيمة إجمالية بلغت 3.476.025 ريال.

وتهدف عقود الصيانة إلى المحافظة على شبكات الطرق والإنارة بالعاصمة المقدسة ورفع كفاءتها وتطويرها بشكل مستمر والرقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في جميع أماكن تواجدهم.

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15:41ت م

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